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Sel felaketinin yaraları sarılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağıştan dolayı sel felaketi yaşayan Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde tüm ekipleri ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağıştan dolayı sel felaketi yaşayan Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde tüm ekipleri ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik de mahallede incelemelerde bulundu.
Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonrası dağdan gelen sel sularının etkisi ile sel felaketi yaşayan Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde yaralar sarılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de mahalledeki taşkın yaşanan noktalardaki bakım onarım temizlik ve yağmur suyu ızgaraları ile rögar kapaklarının tahliye çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik de mahallede incelemelerde bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, şube müdürleri ile yetkililer de incelemeye eşlik etti.
Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik mahallede yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Mahallede taşkın meydana gelen derede temizlik çalışmasının yapılacağını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tıkanan ve taşkına neden olan noktaların ise hızlı bir şekilde temizlendiğini belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, “Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonrasında Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaşanan taşkınlara anında müdahalede bulundu. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dört bir koldan çalışıldı. İtfaiye ekipleri de acil müdahalede bulunduktan sonra Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, mahallede biriken rögarlar ve yağmur suyu ızgaralarını hızlı bir şekilde tahliye etti. Sel sularından dolayı su basan ev ve iş yerlerinde can kaybı olmaması için vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Taşkına sebebiyet veren eksik noktaları tespit etme ve gerekli çalışmaların yapılması adına mahallede incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ekiplerimiz görev başındadır” dedi.

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