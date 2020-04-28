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Sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 28.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kış mevsimi nedeni ile asfaltlanamayan yolların asfaltlama çalışmaları başlatıldı.
Geçtiğimiz yıl sel felaketi yaşayan Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde acil sıkıntılar giderilmiş fakat bazı yollarda kış mevsimi gelmesi nedeni ile asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilememişti. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bölgede asfalt çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ara verilen asfalt çalışmalarının yaz döneminde tekrar başlatıldığı belirtildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatı doğrultusunda Düzce İl Özel İdaresi’ne bağlı yol yapım ekipleri, öncelikli olarak sel felaketinden en çok etkilenen Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde asfalt çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, ilk olarak Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde asfaltlama ve yol bakım çalışmaları başlarken, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde başlanılan asfalt çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından diğer ilçelerde asfaltlama çalışmalarına devam edilecek. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “2020 yılı için ilimize tahsis edilen Köydes ödeneği ile birlikte ilimiz genelinde 100 kilometrenin üzerinde asfaltlama yapım çalışması planlanmıştır. İlimizin birçok noktasında yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarına ilave olarak vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak üzere Valiliğimizin koordinasyonunda yol bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

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