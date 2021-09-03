Sel felaketinin yaşandığı Ayancık’ta kısa süreli sağanak küçük çapta heyelanlara neden oldu

SİNOP (AA) - Sel felaketinin meydana geldiği Sinop’un Ayancık ilçesinde kısa süreli sağanak, bazı bölgelerde küçük çapta heyelanlara neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Karayolları ekipleri heyelan oluşan bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında Ayancık-Türkeli kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.

11 Ağustos’taki selde zarar gören ve daha sonra kısmi olarak hizmete açılan Ayancık Devlet Hastanesi çevresinde ise su taşkınına karşı önlemler alındı. Askerler tarafından hastanenin giriş kapısı ile çevresine kum torbaları yerleştirildi.

Ayrıca güvenlik güçlerince hastane binası çevresinde temizlik ve su tahliyesi işlemi yapıldı. ​​​​​​​

