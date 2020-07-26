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Sel mağdurlarının mobilya ve beyaz eşyaları yenilendi

BURSA HABERLERİ  | 26.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kestel Belediyesi, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sel afeti sebebiyle mobilyaları ve beyaz eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara, hayırsever iş insanların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yeni eşyaları teslim edildi.
Kestel’in Dudaklı, Kayacık, Narlıdere, Aksu ve komşu mahallelerinde etkisini gösteren sel felaketinin yaraları, Kestel Belediyesi ekipleri, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından sarılmaya devam ediyor. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Kestel Belediyesi, sel sebebiyle eşyaları ve kıyafetleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor. Kestel Belediyesi bünyesindeki ‘Beyaz Masa’ ekibinin, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit etmesiyle, ekipler yardım seferberliği için harekete geçti. Hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle alınan mobilya ve beyaz eşyalar, sel mağduru vatandaşlara eksiksiz bir şekilde teslim edildi.
Eşya dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlçemizde yaşanan üzücü sel afetinin ardından hızlı bir şekilde bakım, onarım ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştık. Özellikte Dudaklı bölgemizde çok ciddi bir hasar vardı. Ancak yoğun çalışmayla beraber eski haline döndü diyebiliriz. Sel sebebiyle eşyaları, mobilyaları ve beyaz eşyaları kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımızı tespit etmiştik. Bu tespitlerimizin sonucunda, hayırsever iş insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve devletimizin destekleriyle, beyaz eşya ve mobilya temini yaptık. Bugünde bu eşyaları, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkesten razı olsun. Allah, bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın" dedi.
Mağdur vatandaşların yanlarında olduklarını belirten AK Parti Kestel İlçe Başkan Vekili Osman Ulutaş ise, yaraların sarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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