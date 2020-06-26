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Sel sonrası tarım arazilerinde inceleme

BİLECİK HABERLERİ  | 26.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası selde birçok tarım arazisi zarar görmüştü.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası selde birçok tarım arazisi zarar görmüştü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sel sonrası tarım arazilerini kontrol etti.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası çiftçiler yaralarını sarmaya başlarken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri selde zarar gören tarım arazilerindeki mahsullerin kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, arazilerde ekili olan mahsullerin kontrolü yaparken, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, “Müdürlüğümüz olarak Pazaryeri ilçesinde ve köylerimizde yoğun yağış sonrası selden zarar gören tarım alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimizin fasulye, domates ile meyve bahçeleri kontrollerini yaparak, çiftçileri oluşan hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirdik” dedi.

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