Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesindeki İl Özel İdaresi şantiyesine sel sularının geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede 11 Ağustos'ta sağanağın ardından meydana gelen sel felaketi sırasında İl Özel İdaresi şantiyesinde büyük panik yaşandı.

Sel sularının şantiyeyi bastığı anlar, çalışanlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde iş makinesi üzerinde yardım isteyen kepçe operatörü, iş makinesinin sel sularına kapılması ve çalışanların helikopterle tahliye edilmesi yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz