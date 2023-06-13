Sel sularının buzdolabı ve çamaşır makinesini sürüklediği anlar kamerada

Kente yaklaşık 2 haftadan bu yana olumsuz hava şartları devam ediyor. Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu yerler ise Bolvadin ilçesi ve ilçeye bağlı köyler oldu. İlçeye bağlı Kurucuova Köyü’nde yağışla birlikte kısa sürede sel oluştu. Yolların dereye döndüğü köyde, azgın sular deyim yerindeyse önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü. Köydeki bir esnafın dükkanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise sel sularının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde esnafın dükkanın önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerden oluşan beyaz eşyaların sel suları ile birlikte sürüklenmeleri saniye saniye kayıt altına alındı.

SEL SULARI YAKLAŞIK 1 METRE YÜKSELDİ

Eşyaları selle birlikte sürüklenip giden Mehmet Kılıçaslan isimli esnaf ekonomik zararının çok olduğunu ifade etti. Kılıçaslan, “Köyümüze menfez köprü yapılacaktı ama yapılmadı. Zararımız çok fazla. Satacağım dolaplar ve odunları selle birlikte gitti. Köyümüz şu anda berbat durumda” dedi.

Bir başka köy sakini ise yaklaşık 1 metre yükselen sel sularının evinin içerisine dolduğunu ve eşyalarını kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.

Sel baskının ardından Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından iş makineleri ile köyde temizlik çalışması başlatıldı.

