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Selahaddin Eyyübi Caddesinde çalışmalar sürüyor

24.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Selahaddin Eyyübi Caddesinde çalışmalar sürüyor

Yaklaşık 5 milyonluk yatırımla yürütülen Selahaddin Eyyübi Caddesinin alt ve üst yapısının çalışmaları devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesindeki çalışmaları inceledi.

Yaklaşık 5 milyonluk yatırımla yürütülen Selahaddin Eyyübi Caddesinin alt ve üst yapısının çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesindeki çalışmaları inceledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte teknik ekiplerinde yer aldığı inceleme sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, projenin tamamlandığında su baskınlarının yaşanmayacağını dile getirdi. Büyükakın, "Bu caddenin altında gerçekleştirdiğimiz kanalın içinde bir iş makinası çalışabilecek büyüklüktedir. Projemiz tamamlandığında ise Başiskele ilçemiz bir prestijli caddeye daha kavuşmuş olacak. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Elektrik direklerinin yer altına alınması, caddenin aydınlatması ile birlikte bu çalışma örnek bir projedir. Yaza doğru da nasip olursa buradaki çalışmamız bitmiş olacak" dedi.
İlçenin altyapısı açısından caddenin sıkıntılı bir bölge olduğunu söyleyen Yasin Özlü ise "Daha önce burada ciddi bir sel olmuştu. Yoğun yağış aldığımız bir dönemde hemen Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu iletmiş ve yerinde inceleme yapmıştık. Şimdi Tahir Başkanımızın ve ekibinin sayesinde Selahaddin Eyyübi Caddesi’nde yaşadığımız sorun artık geride kalacak. Önümüzdeki yaz başında belediyemizin ve kaymakamlığımızın önündeki bu büyük sorun çözülmüş olacak" diye konuştu.

Selahaddin Eyyübi Caddesinde çalışmalar sürüyor

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