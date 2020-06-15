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Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 2 kişinin gözaltına alınması

SAKARYA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Gözaltında alınanlardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmış, Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalanmıştı.

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