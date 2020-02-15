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Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde hem büyütüldü hem de yenilendi.

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde hem büyütüldü hem de yenilendi. Tekrar hizmete sunulan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, mahalle sakinlerini memnun etti.
Zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen halkın ortak kullanım alanlarında çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, son olarak Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisini revize etti. Önceki büyüklüğü 260 metrekare olan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde 510 metrekare kullanım alanına sahip oldu. Daha önce içerisinde taziye ağırlama salonu, mutfak ve WC bulunan sosyal tesisin içerisine yemekhane ve mescit de eklendi. Ayrıca dış cephesi tamamen yenilen Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları sonrası tekrar halkın hizmetine sunuldu.
“Mahalle sakinleri adına başkanıma teşekkür ediyorum!
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu, “Eski sosyal tesisimiz, küçük ve yetersiz olmasından dolayı taziye günlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Taziye sahiplerimiz, özellikle kış aylarından dolayı misafirlerini içerde ağırlamakta güçlük çekiyorlardı. Durumu, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ilettik. Sağ olsun kendisi bizzat bize yenileme konusunda söz vermişti. Şu an taziye evimiz yenilendi. Bay-bayan taziye ağırlama salonları genişletildi. Mutfak ve lavabonun yanı sıra yemekhane ve mescit de eklendi. Binanın dış cephesi komple yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Taziyesi olan ailelerimiz, gelen misafirlerini geniş ve nezih ve temiz bir ortamda ağırlama imkanı buluyor, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yapmış oldukları bu hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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