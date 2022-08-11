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Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'dan emzirme pozu! "Ağlamaktan helak olmuştum"

11.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı kısa süre önce kızını kucağına almıştı. Kızı Pera ile poz veren Lara Tümer paylaşımında göğsünü emojiyle sansürledi. Emzirme pozunu paylaşan ünlü oyuncunun eşine beğeni yağdı. Lara Paşalı açkılamasında "Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek" dedi.

Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'dan emzirme pozu! "Ağlamaktan helak olmuştum"

Oyuncu Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Düğünde karnı burnunda olan Lara Tümer Paşalı kızı Pera'yı, 1 Temmuz’da kucağına aldı. Geçtiğimiz gün emzirme pozunu paylaşan oyuncunun eşi paylaşımıyla dikkat çekti.

Lara Paşalı göğsünü emojiyle sansürleyerek yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"İMDADIMA AYŞE EBE YETİŞMİŞTİ"

"Burada daha dokuz günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti. Saatler süren masajlar sonrasında kendimle baş başa kalıp zen bir ortam oluşturdum ve olumlamalar yaptım. 'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım. Sadece uyuyup kendimi toparlamaya ihtiyacım varmış. Demem o ki her 'yeni anne' başka zorluklar yaşıyor. Benim en zorlandığım emzirmeyi ilk günden öğrenememekti. Size basit görünen ama benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydi bunu öğrenmek. Fakat en önemli öğrendiğim şey bu süreçte; ilk önce siz iyi olacaksınız, sonra bebeğinize bakacaksınız. Sizleri en çok ne zorlamıştı?"

mlymy

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Selahattin Paşalı
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