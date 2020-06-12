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Şelale tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı

SİNOP HABERLERİ  | 12.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sinop Dikmen Yeniköy Karaağaca Mahallesi Karsak Çayı’nda bulunan tabiat harikası bir şelale, tesadüfen gün yüzüne çıkarıldıŞelale, bir sağlık personelinin o alanda gezerken görüntülemesi ve paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Şelale tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı

Sinop Dikmen Yeniköy Karaağaca Mahallesi Karsak Çayı’nda bulunan tabiat harikası bir şelale, tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı
Şelale, bir sağlık personelinin o alanda gezerken görüntülemesi ve paylaşmasıyla ortaya çıktı. Konunun Dikmen Kaymakamı Suat Hatam’a intikal etmesinin ardından Hatam kurum müdürleri ile birlikte şelaleyi yerinde inceledi.
Şelalenin gelecekte Dikmen için güzel bir turistik yer olabileceğini belirten Hatam, “Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldığında, gerek gurbetteki Dikmenliler gerekse de doğaseverlerin şelale için gösterdiği beğeni bizleri de çok mutlu etti. Bu da şelalenin Dikmen ilçesi olarak gelecekte bir potansiyel değer olabileceğinin göstergesi olmuştur. Şelalenin akışı dört mevsim takip edilecek ve su akışı uygun ise şelale hazırlanacak projelerle turizme kazandırılabilir” dedi.
Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ise konuyla ilgili olarak, “Çok güzel bir yer. Şelale merkeze 10 dakika uzaklıkta ve ulaşım çok kolay. Temmuz-ağustos aylarında şelale incelenecek ve su da herhangi bir azalma olmazsa buraya yatırım yapılabilecek. Şelalenin görsel güzelliği çok güzel, bizim için altın değerine bir güzellik. İnşallah bu güzelliği Dikmen turizmine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Şelale tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı

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