YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

GİRESUN HABERLERİ  | 19.08.2020 22:29 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba, kafasını taşa çarparak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde Bursa’dan memleketine izne gelen Veli Eyice (40), 13 yaşındaki oğlu Doğan Eyice ile Pangal şelalesini ziyaret etti.

Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba, kafasını taşa çarparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde Bursa’dan memleketine izne gelen Veli Eyice (40), 13 yaşındaki oğlu Doğan Eyice ile Pangal şelalesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında oğlu şelaleye düşen Eyice, oğlunu kurtarmaya çalışırken kafasını taşlara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Eyice’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Doğan Eyice ise Espiye Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:33
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:27
Yatsı
20:55

Giresun Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Nurdan Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.