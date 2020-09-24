YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Selanikli romanlardan Başkan Atabay’a destek

Selanikli romanlardan Başkan Atabay’a destek

AYDIN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var ve dernek üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a makamında destek ziyaretinde bulundu.Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruşlarında, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iftiraları kınadıklarını belirten Didim Selanikli Romanlar Derneği üyeleri, Başkan Atabay’ın her zaman yanında olduklarını belirtti.Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, ziyarette yaptığı konuşmada “Didim halkının hakkını rantçılara yedirmedin, bu haklı mücadelende biz senin yanındayız.

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var ve dernek üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a makamında destek ziyaretinde bulundu.
Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruşlarında, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iftiraları kınadıklarını belirten Didim Selanikli Romanlar Derneği üyeleri, Başkan Atabay’ın her zaman yanında olduklarını belirtti.
Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, ziyarette yaptığı konuşmada “Didim halkının hakkını rantçılara yedirmedin, bu haklı mücadelende biz senin yanındayız. Başkanım dik dur eğilme, biz var olduğumuz sürece hep senin yanında duracağız” ifadelerini kullandı.
Destekleri için Didim Selanikli Romanlar Derneğine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kanunları hiçe sayan illegal yapılanmalara ve rant çetelerine Didim’de geçit vermedim, vermeyeceğim. Bizi satın alamadılar, o yüzden defalarca tehdit ve şantaja uğradım, evim kurşunlandı, kızım kaçırılmaya çalışıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramadılar, hukuk çerçevesinde mücadelem devam edecektir” dedi.
Atabay; “Herkes bize inandığı ve güvendiği için destek ziyaretinde bulundular. Türkiye genelinden beni arayarak destek olanlar var. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Burhaniye’de organik denetimi
Burhaniye’de organik denetimi
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından büyük iş birliği
Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından büyük iş birliği

Aydın Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:30
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.