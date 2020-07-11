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Selatin Organik Köy Pazarı açılışı iptal edildi

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde halk sağlığını korumak için faaliyetlerine geçici süre ara verilen ve açılmayan Selatin Organik Köy Pazarı’nın 12 Temmuz’da yapılacak olan açılışı ileri bir tarihe ertelendi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katkıları ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in çalışmaları ile kurulan ve büyük ilgi gören Selatin Organik Köy Pazarı Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu.

Selatin Organik Köy Pazarı açılışı iptal edildi

Pandemi sürecinde halk sağlığını korumak için faaliyetlerine geçici süre ara verilen ve açılmayan Selatin Organik Köy Pazarı’nın 12 Temmuz’da yapılacak olan açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katkıları ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in çalışmaları ile kurulan ve büyük ilgi gören Selatin Organik Köy Pazarı Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte 12 Temmuz Pazar Günü organik pazarın yeniden açılacağı duyurulmuştu. Selatin Mahallesi sakinlerinden bir vatandaşın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu açılış iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "12 Temmuz Pazar günü kurulması planlanan Selatin Organik Köy Pazarı, mahalle eşraflarından bir vatandaşımızın elim bir kaza sonucu vefat etmesi sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.

Selatin Organik Köy Pazarı açılışı iptal edildi

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