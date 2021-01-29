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Selçuk Belediyesi, ’Kırsal Mahalle’ çalışmalarını tamamladı

29.01.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Selçuk Belediyesi, ’Kırsal Mahalle’ çalışmalarını tamamladı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, muhtarlarla bir araya gelerek uygulamaya koyacakları kırsal mahalle dönüşümü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Selçuk Belediyesi, köy ve belde statüsünü kaybeden mahallelere Kırsal Mahalle Statüsü kazandıran düzenleme ile ilgili çalışmalarını tamamladı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, muhtarlarla bir araya gelerek uygulamaya koyacakları kırsal mahalle dönüşümü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Selçuk Belediyesi, köy ve belde statüsünü kaybeden mahallelere Kırsal Mahalle Statüsü kazandıran düzenleme ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme gelecek olan konu öncesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek uygulamaya koyacakları kırsal mahalle dönüşümü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Köylerin mahalleye dönüştürülmesinin pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Sengel, “Bizim gözümüzde buralar her zaman köy. Yapılan bu düzenleme ile köyler eski statülerine kavuşmayacak ancak vatandaşın lehine bazı düzenlemeler hayata geçecek. Bu işi hayata geçirirken, muhtarlarımızı da bu işe dâhil etmek istedik” dedi.

“Yerinden yönetim esastır”
Köylere mahalle statüsü kazandırılmasının, köylerin yerinden yönetilmemesine neden olduğuna değinen Başkan Sengel, “Kırsal Yerleşim Alanı’na dair alt yapımızı hazırladık. Pazartesi meclise koyacağız. Hem Türkiye’de hem de İzmir’de bu sistemi meclisten geçiren ilk belediye biz olacağız. 90 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesini bekliyoruz. Bizim içimizden geçen köy köydür, belde beldedir. Bütün köylerimizi ve Belevi Beldemizi de bu işi içine dahil ederek pazartesi bir önerge ile birlikte meclisimize getireceğiz. Hep söylüyoruz yine söyleyeyim yerinden yönetim esastır” dedi.

Uygulama ne getiriyor?
2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası ile Selçuk ilçesine bağlı Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince Köyleri ile Belevi Belde Belediyesi Mahalleye dönüşmüştü. Hayata geçmesi planlanan düzenleme ile kırsal mahalle ya da kırsal yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde gelir vergisinden muaf olan esnaf, kırsal mahalle statüsü kazanan köylerde konutu olan vatandaşlar, tarlası olanlar 31 Aralık 2022’den sonra da emlak vergisi ödemeyecekler. Ticari, turistik işletmeler de Emlak Vergisini yüzde 50 ödeyecek. Su ücretlerini de ticari faaliyetler yürüten işletmeler de en fazla yüzde 50’sini, konutlar da en fazla yüzde 25’ini ödeyecek.

Selçuk Belediyesi, ’Kırsal Mahalle’ çalışmalarını tamamladı

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