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Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 22:07 | Son Güncelleme

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik denetimlerini artırdı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik denetimlerini artırdı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda şüpheli görülen çok sayıda araç ve şahıs durdurularak denetimlere tabi tutuldu.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan park ve bahçelik alanlarda yaptığı sıkı denetimler sonucunda, şüpheli buldukları A.G. ve M.E. isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda şahısların üzerinden bıçak ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca polis ekiplerince, Y.D., isimli şahsın kullandığı seyir halindeki araç şüpheli görülmesi üzerine durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda ise; bir adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 7 adet dolu fişek ve bir adet tabanca ile tabancaya ait 7 adet dolu fişek ele geçirildi. Polis tarafından sorgusu tamamlanan şahısların, adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı

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