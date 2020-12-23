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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA HABERLERİ  | 23.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Karakoç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Karakoç, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde " Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Karakoç, AA muhabirine, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması içeriğinde birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Yaşam kategorisinde yer alan fotoğrafların sosyolojik açıdan son derece değerli olduğunu vurgulayan Karakoç, "Özellikle sosyolojinin hayata yansıması ve bu durumun fotoğraflara yansıtılmasını değerlendirdik. Spor, haber ve yaşam alanlarında ortaya çıkan tablonun üzerine romanlar yazılabilecek, filimler çekilebilecek tek kareye sığdırılmış hali gibi." ifadelerini kullandı.

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