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Selçuk Üniversitesinde devir teslim

KONYA HABERLERİ  | 24.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Selçuk Üniversitesinde devir teslim

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy görevine başladı.
Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy, devir teslim töreni ile görevini Prof. Dr. Mustafa Şahin’den devraldı.
Rektörlük makamındaki törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’a başarılar dileyerek tecrübe ve birikimlerini aktarmaya hazır olduğunu söyledi. Şahin, “Anlımız ak, başımız dik ve arkamızda hiçbir olumsuzluk bırakmaksızın hem devlet hem millet hem de değerlerimiz adına bu görevi 4,5 yıllık bir sürenin sonunda devrediyoruz. Hakikaten rektörlük makamı çok güçlü bir makam ama aynı zamanda rektörler yalnız, rektörlerin görevi çok zor bunu yaşayan hocamız var, yaşayacak hocamız var. Bu açıdan bizlerin, rektörlerimize yardımcı olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra kliniğimize döneceğiz. Mesleğimizi icra ederek bilimsel ve akademik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Konya ile üniversite arasındaki iş birliğini güçlendireceğiz”
Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, göreve atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’a teşekkür ederek, Konya ile üniversite arasındaki iş birliğinin daha güçlü kurulmasına öncülük edeceklerini söyledi. Aksoy şöyle konuştu; “Bugün geldiğimiz nokta akademi ve üniversitemiz için hizmet yarışında bir değişimden ibarettir. Selçuk Üniversitesini bizler devralırken, aldığımız yerden daha yukarılara ve ilerilere taşıma hedefi edinmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda gece gündüz demeden ekibimizle birlikte güçlü bir şekilde çalışma gayretinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Akademik özgürlüğe riayet eden ve akademisyenlerimizin özlük haklarına azami hassasiyeti gösterecek şekilde çalışacağımızı belirtmek isteriz. Cumhurbaşkanlığımızın özel olarak ricasıdır, Konya ile üniversitemiz arasındaki iş birliğinin daha güçlü kurulmasına öncülük edeceğiz. Bu noktada gayret edip gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak öğrencilerimizin daha verimli şartlarda eğitim almasını sağlayacak bir üniversite ortamı oluşturacağız.”
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Şahin, rektörlük görevini Prof. Dr. Aksoy’a devretti. Törene, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel de katıldı.

Selçuk Üniversitesinde devir teslim

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