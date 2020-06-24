Selçuk Üniversitesinde devir teslim

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy görevine başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy, devir teslim töreni ile görevini Prof. Dr. Mustafa Şahin’den devraldı.

Rektörlük makamındaki törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’a başarılar dileyerek tecrübe ve birikimlerini aktarmaya hazır olduğunu söyledi. Şahin, “Anlımız ak, başımız dik ve arkamızda hiçbir olumsuzluk bırakmaksızın hem devlet hem millet hem de değerlerimiz adına bu görevi 4,5 yıllık bir sürenin sonunda devrediyoruz. Hakikaten rektörlük makamı çok güçlü bir makam ama aynı zamanda rektörler yalnız, rektörlerin görevi çok zor bunu yaşayan hocamız var, yaşayacak hocamız var. Bu açıdan bizlerin, rektörlerimize yardımcı olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra kliniğimize döneceğiz. Mesleğimizi icra ederek bilimsel ve akademik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.