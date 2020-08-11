Selçuk Üniversitesinde sosyal mesafeli 45. yıl mezuniyeti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 45. yıl mezunları törenle cübbelerini giydi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, mezun öğrencileri temsilen fakülte ve yüksekokul birincileri ile aileleri katıldı.

Bazı öğrenciler de törene, internet üzerinden eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, internet üzerinden canlı yayınlanan törende, eğitim hayatlarını tamamlayarak mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok alanda değişikliğe gidildiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçildiğini ve derslerin, ara sınavların, finallerin ve bütünlemelerin dijital ortamda yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy, "Teknik altyapımızın güçlü olması ve bu konuda uzman akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi mağdur etmeden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladık." dedi.