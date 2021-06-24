Selçuk Üniversitesinde yerli aşı çalışmaları sürüyor

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversitede yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin, "Aşının 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Aksoy, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki Keykubat Köşkü'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üniversite olarak bilimsel çalışmalarda altyapısını tamamlanmış, yazılımını, otomasyonunu geliştiren, küresel değişimleri takip eden ve bölgedeki en önemli araştırma merkezlerinden biri olmak istediklerini söyledi.

Selçuk Üniversitesinin, 68 bini aşkın öğrencisi, 2 bin 960 akademik, 4 bin 29 idari personeli ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer aldığını vurgulayan Aksoy, Kovid-19'la mücadele sürecinde de önemli bilimsel araştırma ve çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde inaktif aşı çalışmalarına devam edildiğine değinen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazırlanan aşıların deney hayvanları üzerindeki denemeleri tamamlanmış olup FAZ çalışmaları başladı. Aşının 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Nadir Koçak ve ekibi tarafından da Kovid-19'a karşı mRNA özelliği taşıyan aşı projesi geliştirildi. Proje, hayvan deneyleri aşamasına gelmiş olup çalışmalar devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 'Pandemi Tanı Takip Ünitesi' hizmete sunuldu. Bu sayede hastaların Kovid-19 ile ilgili numune alma, kan tetkitleri, direkt grafi, tomografi gibi tüm işlemleri, hastaneye giriş yapılmadan bu ünite içerisinde gerçekleştirilebiliyor."

Selçuk Üniversitesinin, 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'ye girmeyi başardığını dile getiren Prof. Dr. Aksoy, "Selçuk Üniversitesi, hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf intern öğrencisi Merve Mercan'ın ismini kampüs alanında inşa edeceği parkta yaşatacak. Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Rektörlük Binası ile Kampüs Camii yakınlarındaki parkın inşaatı başladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Selçuk Üniversitesinde, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik altyapı imkanı sağlanarak 2020-2021 bahar yarıyılında hibrit eğitim ve uzaktan eğitim modellerinin uygulandığını, öğrencilerin mağdur edilmediğini kaydetti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk da katıldı.

