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Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor

KONYA HABERLERİ  | 30.12.2020 12:45 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Belediye Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı.Selçuklu Belediyesi tarafından spor okulları ve Selçuklu Belediyespor takımının kullanımına sunulan Selçuklu Belediye Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Belediye Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı.
Selçuklu Belediyesi tarafından spor okulları ve Selçuklu Belediyespor takımının kullanımına sunulan Selçuklu Belediye Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı. Stat alanında bulunan suni çim saha kaldırılarak yerine daha büyük ve UEFA standartlarına uygun bir suni çim saha yapılacak. Stat alanına suni çim sahanın yanı sıra tribün ile birlikte 2 adet hakem odası, idari ofis, sağlık odası, gözlemci odası ve 4 adet soyunma odası bulunan idari bina inşa edilecek. 546 metrekare alanı bulunan stadyumda ayrıca 27 araçlık otopark yer alacak. Yapım bedeli 43 milyon 424 bin TL’ye mal olacak stadyum 31 Temmuz 2021 tarihinde teslim edilecek.

“İlçemize UEFA standartlarında yeni bir stat kazandırıyoruz”
Statta yapılan çalışmaları inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projeyi yürüten şirket yetkilileri ve birim müdürlerinden bilgi alarak projede yer alan alanları inceledi. Selçuklu Belediye Stadı’nının geçmişten günümüze Konya’da spora hizmet ettiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemize ait stadımız uzun yıllardır hizmet veriyor. Tabi bu süreçte Selçuklu Belediyespor altyapısından çıkan birçok futbolcu bu stattan Türk futboluna kazandırıldı. Burada yapılacak sahamız inşallah UEFA standartlarında olacak ve ışıklandırması ile birlikte akşam maçlarının da oynanabileceği, tribünleri olan ve profesyonel futbol takımlarının maçlarını yapabileceği bir saha olacak. İnşallah yeni yapılacak stadımızda da Türk futbolumuza yeni isimleri kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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