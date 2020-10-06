YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu Belediyesi anaokulların çevresini düzenliyor

Selçuklu Belediyesi anaokulların çevresini düzenliyor

KONYA HABERLERİ  | 06.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi eğitime desteğini okul çevrelerine yaptığı peyzaj çalışmalarıyla devam ediyor.Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okulların çevre düzenlemesini yaparak eğitime katkısını sürdürüyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi eğitime desteğini okul çevrelerine yaptığı peyzaj çalışmalarıyla devam ediyor.
Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okulların çevre düzenlemesini yaparak eğitime katkısını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hoşgörü Anaokulu ile Şule Yüksel Şenler Anaokullarının çevre düzenlemesi işini tamamladı. Sevgi Anaokulunda ise çalışmalar devam ediyor. Peyzaj çalışmaları tamamlanan Hoşgörü Anaokulunda okul bahçesine 12 farklı türden ağaç ekimi yapılırken, yaklaşık bin metre kare alana çim ekimi yapıldı. Çim sulaması için otomatik sulama sistemi yapılan okulda parke ve bordür çalışmaları da tamamlandı. Şule Yüksel Şenler anaokulunda ise çevre düzenlemesinde 450 gül fidanı dikilirken, farklı türden 37 ağaç dikimi yapıldı. Okul bahçesine ayrıca iki bin metrekare rulo çim serimi yapılırken, çim sulaması için otomatik çim sulama sistemi yerleştirildi. Çalışmaların devam ettiği Sevgi Anaokulunda ise yaklaşık 15 ağaç dikimi ve yaklaşık bin metrekare alana çim ekimi yapılacak. Parke ve bordür çalışmalarının yapılacağı okulda otomatik sulama sistemi yapılacak.

"Eğitime olan desteğimiz sürüyor”
Belediye olarak eğitime önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak spordan sağlığa, eğitimden kültüre birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programımızla eğitime verdiğimiz desteğin yanında okullarımızın çevre düzenlemelerine de katkıda bulunuyoruz. Bu eğitim yuvalarımızda öğrencilerimiz inşallah belediyemizin yaptığı yeşil alanlarda keyifli vakit geçirecekler” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Konya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Kırmızı Eczanesi
Karatay
Larende Eczanesi
Karatay
Çelik Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Manolya Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Koronavirüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.