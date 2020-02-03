Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Eğitime olan desteğini sürdüren Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bu farkını 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2.döneminin ilk gününde Dağdere İlkokulu açılışıyla bir kez daha gösterdi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dağdere İlkokulunun resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımıza bugün bir halka daha ilave etmiş oluyoruz. Merkezde olduğu gibi merkez dışındaki mahallelerimizde de eğitim noktasında elimizden geleni yapmak için gayret ediyoruz. Bundan önce Sarayköy ve Tatköy’de ilkokul ile anaokulu binalarımızı yapıp açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugünde Dağdere Mahallemizde anaokulu ve ilkokul binamızın açılışını birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime katkı noktasında en üst seviyede gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu noktada daha önce Selçuklu İlkokulu, Selçuklu Ortaokulu, Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi, Sarayköy İlkokulu, Tatköy İlkokulu, kütüphaneler ve kapalı spor salonlarının yapımlarını gerçekleştirdik. Son dönemde yaptığımız eğitim yatırımları toplamda 256 milyona ulaşmış oldu. Büyük bir yatırım bütçesini eğitim için ayırıyoruz. Yapımı tamamlanan bu okulumuzda 4 tane derslik, 1 tane anaokulu mevcut. 1 milyon 60 bin TL’ye mal oldu. Dağdere Mahallemizde en önemli ihtiyaçlardan birisi okuldu, önceki dönem sözünü vermiştik ve bu dönem açılışını gerçekleştirmek nasip oldu. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dağdere mahallemizde oturan hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.