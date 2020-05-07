Selçuklu Belediyesi evde kalmayı daha keyifli hale getirmeye devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların bu zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirebilmelerine Online Kitap Okuma Yarışmasıyla destek oluyor. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmaya ise ilgi oldukça yoğun. Yarışmaya şu ana kadar 5 bin 100 başvuru oldu.

Kültürel etkinlikleriyle her zaman ses getiren Selçuklu Belediyesi, evde kalınan bu dönemde de farklı bir yarışmanın altına imza attı. Bu etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek Online Siyeri Nebi Kitap Okuma Yarışması iki ayrı kategoriden oluşuyor bu kategoriler ise 8-15 ve 15 yaş üstü olarak gerçekleşecek.

Başvurular 19 Mayıs’a kadar devam edecek

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırma, onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, farklı düşünme, araştırma, dili güzel ve etkili kullanabilme hedefiyle yarışmayı düzenleyen Selçuklu Belediyesi, başvuruları 19 Mayıs’a kadar kabul edecek. Online olarak yapılacak yarışma 20 Mayıs saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Farklı etkinliklerle evde kalan insanların zamanlarını daha kaliteli eylemlere imza atmasını hedefleyen Selçuklu Belediyesi yurt içi ve yurt dışından başvuru almaya devam ediyor.