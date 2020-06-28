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Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni bir tesis daha kazandırıyor

KONYA HABERLERİ  | 28.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesine kazandırılacak olan Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesisinin yapımı devam ediyor.Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesine kazandırılacak olan Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesisinin yapımı devam ediyor.
Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yatırım planlaması kapsamında Kılıçarslan Mahallesine yapılacak olan ve kısa süre önce ihalesi gerçekleştirilen Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesisinin yapımı hızla devam ediyor. Tesisin tamamlanmasının ardından hem eğitim hem de sosyal faaliyet alanında hizmet vermesi planlanıyor. 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşan ve mimari yapısı ile de bölgeye değer katacak olan tesiste hanım ve emekliler lokalinin yanı sıra eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası yer alacak. Ekim ayında hizmet vermeye başlaması planlanan tesis 2 milyon 175 bin TL’ye mal olacak. Selçuklu’nun her geçen gün gelişen ve 662 bine ulaşan nüfusu ile önemli bir cazibe merkez haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde Selçuklu’da her yaş grubundan insanımızın yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Selçuklu’ya kazandırdığımız sosyal tesislerimizde hemşehrilerimize örnek ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İnşallah yapımına başlanan yeni tesislerimiz de buna katkı sağlayacak" dedi.

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