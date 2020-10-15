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Selçuklu Belediyesi muhtarlar buluşmasına ev sahipliği yaptı

KONYA HABERLERİ  | 15.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçe genelindeki hizmetlerin işleyişi ile ilgili istişarelerde bulundu.Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, ilçe emniyet, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı.“Hepimize görev düşüyor”Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuşmasına Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya teşekkür ederek başladı.

Selçuklu Belediyesi muhtarlar buluşmasına ev sahipliği yaptı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçe genelindeki hizmetlerin işleyişi ile ilgili istişarelerde bulundu.
Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, ilçe emniyet, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı.
“Hepimize görev düşüyor”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuşmasına Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya teşekkür ederek başladı. Pekyatırmacı, “Bu zorlu süreçte diyaloğu, uyumu, birlikte çalışmayı, koordinasyonu çok güzel bir şekilde yürüttünüz” dedi. Türkiye’nin virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Sadece şehir olarak, ülke olarak değil bütün dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu beklenen, alışılagelen veya önceden öngörülen bir süreç değildi. Ülkemizde Mart ayında, dünyada ise ocak ayından bu yana başlayıp devam eden bir süreci birlikte yaşıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün hükümetimiz, siyasi partilerimiz, bakanlıklarımız hep birlikte bu işin üstesinde geliyoruz. Türkiye’nin güçlü olması gerekiyor, bunun için hepimize görev düşüyor. Öncelikle herkesin bireysel anlamda yaptığı işi en iyi şekilde yürütmesi gerekiyor. Bu çerçevede de ben örnek bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için de tekrar herkese gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, pandemi sürecinde Selçuklu’da birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atıldığını ifade etti.
Toplantının sonunda Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı tarafından pandemi sürecindeki başarıları sebebiyle tüm mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi verildi.

Selçuklu Belediyesi muhtarlar buluşmasına ev sahipliği yaptı

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