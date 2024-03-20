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Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması başvuruları devam ediyor

İHA İHA
20.03.2024 15:26
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması başvuruları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 60. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 4 Mart tarihinden bu yana başvuruları www.konyaokuyor.com sitesinden devam eden yarışmaya 25 Mart tarihi, saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor. Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 14 yaş ve üstü olan yetişkinler için Yazar Zafer Karakuş’un “Konyalı Şehit ve Gazilerimiz”, 8-13 yaş arası olan çocuklar için ise Yazar Abdullah Harmancı’nın “Dağın Kalbi Güm Güm Eder" kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 27 Mart tarihinde saat 21.00’da online olarak yapılacak.

“OKUMAK UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKMAK GİBİDİR”

Eğitimin her dalına destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimizi ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz” dedi.

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