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Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla 95 bin ağacın kesilmesini önledi

KONYA HABERLERİ  | 13.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı atık toplama noktaları ile "Sıfır Atık" çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.Selçuklu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı atık toplama noktaları ile "Sıfır Atık" çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.
Selçuklu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor. Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarla okul ve iş yerlerine sıfır atık iç mekan kutuları, sitelere ve satış noktalarına sıfır atık toplama kafesleri ile apartman ve müstakil binalara sıfır atık toplama poşetleri bırakılıyor. Selçuklu Belediyesi "Sıfır Atık" kapsamında 12 bin iç mekan kutusu, 750 kafes, 140 cam kumbarası, 50 sıfır atık toplama noktası, 2 bin atık pil kutusu, 20 atık ilaç kutusu, 15 tekstil/giysi kumbarası ve 2 mobil atık getirme merkezi ile değerlendirilebilir atıkları topluyor. Çalışmalar 17 atık toplama aracı, 2 market konteyneri toplama aracı, 30 kamyon üstü toplama konteyneri, 2 kontrol aracı ve 40 personel ile sürdürülüyor.
2020 yılının ilk 9 ayında ilçede yaklaşık 18 bin ton değerlendirilebilir atık toplayan Selçuklu Belediyesi toplanan değerlendirilebilir atıklar ile 95 bin 200 adet ağacın kesilmesini önledi. Ayrıca 1 milyon 820 bin kilogram ham madde, 546 bin litre benzin, 19 milyon 600 bin kWh enerji tasarrufu sağlanırken, 200 bin metreküp toprağın kirlenmesi engellenmiş oldu. Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarının kapsamını genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sıfır atık noktalarının sitelerde yaygınlaştırılması, tekstil/giysi atık kumbaralarının cadde/sokaklara bırakılması, park ve bahçe atıklarından kompost yapılması yönünde çalışmalar yapılırken, ihtiyaç duyulan yerlere kafes kumbara ve iç mekan kutuları bırakılıyor.

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