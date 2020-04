Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerde ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmayarak beslemelerini yapmayı sürdürüyor.

Her alanda olduğu gibi Covid-19 mücadelesine devam eden Selçuklu Belediyesi bu süreçte yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı ve virüs kapsamında alınan tedbirlerde Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını gideriyor.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine özel hassasiyet

Sokak hayvanlarının beslenmelerinin temini noktasında özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle hayvanlar da bizlere Allah’tan emanet. Onları her türlü süreçte düşünerek gerekli tedbirlerimizi zaten alıyorduk ama Covid-19 salgını sürecinde de tüm besleme istasyonlarımızda aralıksız olarak her gün Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce besleme yapılıyor. Sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması ile onların hayatta kalmalarına ve sağlıklı olmalarına vesile olmak bir insanlık görevi. Sokak hayvanlarına gösterilen sevgi onlara verilecek bir kap yiyecek ve suyla sağlanır. Bu hassasiyetimiz de bizlere ecdadımızdan mirastır. Bu noktada hemşehrilerimiz de müsterih olsunlar sokak hayvanları emin ellerde” dedi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri de yemleme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 85 adet kedi besleme istasyonu , 21 adet köpek besleme istasyonu ve kuş besleme istasyonunda her gün aralıksız olarak yemleme çalışmasının yapıldığı ve sularının eklendiği bilgisini verdi.