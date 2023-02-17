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Selçuklu Belediyesi temizlik ekibi deprem bölgesinde aralıksız çalışıyor

17.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için Konya'dan gelen belediye ekipleri aralıksız temizlik çalışması yürütüyor.

Depremin ardından Konya'dan 4 çöp aracı ve 22 personelin yönlendirildiği ilçede, ayrıca 4 mobil tuvalet ile içme suyu arazözleri de vatandaşların toplanma alanlarında hizmet veriyor.

Selçuklu Belediyesi temizlik ekibi, gece gündüz cadde ve sokaklarda biriken çöpleri topluyor.

''ZORLUKLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Depremin ardından bölgeye hareket ettiklerini belirten Pekyatırmacı, "Konya Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyemiz olarak tüm ekip ve ekipmanlarla, bütün araç gereçleriyle, iş makineleriyle, personeliyle, idarecileriyle Hatay'daydık. Burada barınma ve şehrin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok büyük çaba sarf ettik. Elhamdülillah biz Konya olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler." diye konuştu.

Pekyatırmacı, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "İnşallah birlik, beraberlik içerisinde bu zorlukları hep birlikte aşacağız. Türkiye büyük, Türk milleti güçlü. Her türlü zorluğun üstesinden gelme gücümüz var. Buradaki en önemli gücümüz de birlik beraberliğimiz." dedi.

"ÇÖPLERİ TOPLARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAYANLARI GÖRDÜM"

Belediyede çevre mühendisi olarak görev yapan Hasan Hüseyin Gürsoy da depremin ilk gününden itibaren Hatay merkez ve İskenderun ilçesinde 24 saat çöp toplama hizmeti verdiklerini anlattı.

Bu zor günlerde devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Gürsoy, şöyle devam etti:

"İskenderun ilçesindeki 11 toplama alanındaki çöpleri 24 saat toplamaktayız. Ayrıca sokak arasındaki çöp konteynerlerindeki çöpleri de topluyoruz. Vatandaş memnuniyetini sürekli dile getiriyor ve teşekkürlerini de iletiyor. Selçuklu bölgesinde tamamen doğal, yaşanılabilir alanlarda çalıştığımız için burada yıkılan binalar ve vatandaşın gözyaşları tabii ki bizi üzüyor. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bazen ekip arkadaşlarımla duygulandığımız anılara şahitlik ediyoruz. Arkadaşların, etrafındaki çöpleri toplarken gözyaşlarına hakim olamadığına şahit oldum. Zor bir süreç."

Temizlik personeli Nafiz Ustacı ise zor şartlar altında vatandaşın sağlığı için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Ustacı, ekip arkadaşlarının saat farkı gözetmeksizin temiz bir İskenderun için çalıştığını dile getirerek, "Temizlik de bir yerde önemli. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Daha önce bir deprem bölgesinde böyle bir hizmet, çalışma yapmadık. Gerçekten zor bir durum. Yeri geliyor üzülüyor, yeri geliyor duygusal anlar yaşıyoruz. Temizliği sağlamak bizim görevimiz, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çöp kamyonu sürücüsü Ramazan Türkmen, ilk defa bir deprem bölgesinde çalışma yaptığını ve vatandaşların yaşadığı üzüntüyü derinden hissettiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Ömer Kılınç da belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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