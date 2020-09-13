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Selçuklu Belediyesinde 25 yeni zabıta memuru göreve başladı

KONYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin KPSS ile almış olduğu 25 zabıta memuru Zabıta Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde hizmet kalitesini en üst seviyede tutan Selçuklu Belediyesi 25 adet zabıta memuru alarak sahadaki gücünü arttırdı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin KPSS ile almış olduğu 25 zabıta memuru Zabıta Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.
Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde hizmet kalitesini en üst seviyede tutan Selçuklu Belediyesi 25 adet zabıta memuru alarak sahadaki gücünü arttırdı. Özellikle pandemi süresince var gücüyle ve tüm personeliyle sahada aktif ve başarılı bir şekilde korona virüse savaş açan Selçuklu Belediyesi, gerekli olan önlemleri hem personel anlamında hem de uygulama olarak almaya devam ediyor. KPSS ve sonrasında Selçuklu Belediyesinin mülakatı ile zabıta memuru olmaya hak kazanan adaylar Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimini aldıktan sonra görevlerine başladı.
“Yeni başlayan zabıta arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum”
Göreve yeni başlayan zabıta memurlarına hitaben konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Zabıta teşkilatı vatandaşa güven veren ve nezaketin hakim olduğu görev bilinciyle hareket eden bir özelliğe sahip. Kamu düzeni için zabıtamız zorlu koşulları aşabilen, samimi, hoşgörülü ve adaleti gözeten bir yapıya sahiptir. Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir kuruluştur. Yaklaşık 2 asırdır zorlu bir görev yürütmektedir. Yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzünü temsil eden zabıtamız zor bir görevi üstlendiği gibi, aslında kutsal bir görevi de yerine getirmektedir. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve yarınları için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtmanız büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Pandemi sürecinde de bu özveriyle çalışarak belediyemizin güler yüzünü Selçuklumuzun sakinlerine hissettireceğinize dair inancımız tam. Ben görevinizde başarılar diliyorum yeni göreviniz size, ailenize ve tüm Selçuklu’ya hayırlar getirsin” dedi.

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