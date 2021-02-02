Selçuklu Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, 2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Covid-19 tedbirleri nedeniyle birçok organizasyonun yapılamadığı 2020 yılında sporcular katıldıkları şampiyonalarda 19 madalya kazanmayı başardı.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, meclis üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. 20 branşta 15 bin 488 lisanslı ve 172 milli sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, tekvando, güreş, judo, wushu ve kung-fu branşlarında 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"Büyük hedeflerle sporda başarılarımız devam edecek"

Selçuklu’da spor branşlarında elde edilen başarılardan dolayı sporcu ve yöneticileri tebrik eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aslında biz her sene burada çok daha fazla sayıda sporcumuza ödüllerini vermeye alışkınız ama pandemi sürecinden dolayı bu sene daha az sayıda sporcumuza ödül verme imkanımız oldu. İnşallah 2021 yılı pandemi sürecinin atlatıldığı, müsabakaların rahat bir şekilde yapıldığı bir yıl olur ve çok daha fazla sporcumuza hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda elde edecekleri başarılar neticesinde ödüllerini vermiş oluruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin ihale sürecini tamamlamak üzereyiz ve önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. Selçuklumuz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir ilçe olarak çok daha büyük hedefler doğrultusunda spor başarılarını devam ettirecek" şeklinde konuştu.