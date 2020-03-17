Selçuklu Belediyesinden e-belediye çağrısı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, koronavirüs mücadelesi kapsamında vatandaşların belediye binasındaki işlemlerini e-belediye üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.

Selçuklu Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların e-belediye hizmetlerini kullanmaları, talep ve şikayetleri ise 444 99 19 numaralı telefon hattına yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Selçuklu’da ikamet eden vatandaşlar belediye binasına gelmeden evlerinde bilgisayar ya da mobilden www.selcuklu.bel.tr adresine girerek e-doğrudan temin, e-çap, e-eksper, EPKAS gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. E-beyanname için ilgili müdürlüklere verilecek tapu fotokopisi, dilekçe ve kimlik fotokopisi belgeleri de belediye@selcuklu.bel.tr e-posta adresine gönderilerek işlemler yine online yapılabiliyor. Belediyeye yapılacak Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileri ödemeleri e-belediye üzerinden hızlı ödeme olarak gerçekleştirilebilecek. Talepler ve şikayetler ise Belediyeye ait 444 99 19 numaralı telefon hattından alınabiliyor.