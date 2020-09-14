Selçuklu Belediyesinden iki sağlık yatırımı daha

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı iki yeni tesisle devam ediyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tesisi ile Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

Selçuklu Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konya İl Sağlık Müdürlüğüyle imzalanan protokolle Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tesisi ile Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımını üstlendi.

“Her alanda yatırımlarımız devam ediyor”

Belediye encümen salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırıma hazır olduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Daha önce yapımını tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkezlerimiz olmuştu. Geçen hafta da yine bir hayırseverin öncülüğünde arsasını belediyemizin tahsis ettiği bir 112 Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalamıştık. Bugün de İl Sağlık Müdürlüğümüzle hem Bedir Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezinin hem de Hocacihan Mahallemizde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin protokollerini birlikte imzalayacağız. Bundan sonraki süreçte de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında yatırımlarımıza hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğiz. Bugün imzalayacağımız protokollerle yapacağımız yatırımların hem ilçemize hem Bedir ve Hocacihan mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.