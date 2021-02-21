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Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartı hatırlatması

21.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartı hatırlatması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 1 Mart 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği bildirildi.Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi’ne vermeleri gerektiğini belirtildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 1 Mart 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.
Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi’ne vermeleri gerektiğini belirtildi. Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.
Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmanın suç olduğu belirtilen açıklamada, belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

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