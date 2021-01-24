YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Selçuklu Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

24.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selçuklu Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğu hatırlatıldı.Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma 1 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğu hatırlatıldı.
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma 1 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunu” kapsamında, ev, işyeri, arsa, arazilere ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergisi borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, borçlarını yeniden yapılandırabiliyorlar. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Borcu olan mükelleflerin yapılandırmadan faydalanmak için Selçuklu Belediyesi Emlak Servisine bizzat gelerek ya da https://tahsilat.selcuklu.bel.tr e-Belediye adresinden yapabilecekleri belirtildi. İnternet başvurularında mükelleflere geri dönüş yapılıp, işlemlerin tamamlandığına ilişkin e-posta gelmeden ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Derya Eczanesi
Karatay
Esma Eczanesi
Karatay
Alper Eczanesi
Selcuklu
Baha Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Otogarda park halindeki otobüs yandı

Otogarda park halindeki otobüs yandı

Otogarda park halindeki otobüs yandı

Otogarda park halindeki otobüs yandı

Kısıtlamaya uymayıp eğlenirken yakalandılar

Kısıtlamaya uymayıp eğlenirken yakalandılar

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kablo hırsızlığı yaparken akıma kapılarak öldü

Kablo hırsızlığı yaparken akıma kapılarak öldü

Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.