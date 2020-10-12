Selçuklu Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 600 milyon TL

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 600 milyon TL olarak kabul edildi. Ekim Ayı Meclis Toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2021 yılının Selçuklu’da yatırım yılı olacağını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın başkanlığında toplanan mecliste, 2021 yılı bütçesi 600 milyon TL olarak belirlendi. Selçuklu Belediyesi meclis salonunda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2021 bütçe kaleminde en büyük pay 90 milyon TL ile Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ayrılırken, Tesisiler Müdürlüğüne 69 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğüne 53 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 52 milyon TL, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğüne de 40 milyon TL bütçe belirlendi. Bütçede 2021 yılında sermaye giderleri yaklaşık 215 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 238 milyon TL olarak öngörüldü.

2021 yılı bütçesinin Selçuklu’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "2021 yılı bütçemizi yüzde 100 oranında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hem altyapı hem park bahçeler hem de diğer yatırımlar düzeyinde özellikle yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçecek. Bu doğrultuda bütçemizin büyük bir kısmını yatırımlara ayırdık. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize bu bütçe ile en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.



