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Selçuklu Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 30.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin eğitime olan desteği ile ilçede eğitimin standardı yükselmeye devam ediyor.Dumlupınar Mahallesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Anaokulu’nun bahçe ve çevre düzenlemesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi sürecinde dışarıda da ders yapılabilmesine uygun olacak şekilde çim serilerek amfi alanı haline getirildi.

Selçuklu Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin eğitime olan desteği ile ilçede eğitimin standardı yükselmeye devam ediyor.
Dumlupınar Mahallesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Anaokulu’nun bahçe ve çevre düzenlemesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi sürecinde dışarıda da ders yapılabilmesine uygun olacak şekilde çim serilerek amfi alanı haline getirildi. Okul bahçesinin arka kısmına ise öğrencilere doğa bilincinin aşılanmasını sağlayacak hobi bahçesi alanı yapılırken çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun grubu alanı da unutulmadı.Ayrıca bahçe içerisine gül ve çam fidanı ekimi yapılarak peyzaj uygulaması yapıldı.

“Öğrencilerimize en iyi imkanları hazırlamak için çalışıyoruz”
Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ”Selçuklu Belediyesi fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetlerinin yanında ilçeye birçok okul, spor salonu, suni çim saha kazandırarak eğitimin de en büyük destekçisi olarak örnek olmaya devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için altyapı ihtiyacından çevre düzenlemesine kadar bir çok noktada çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı eğitim öğretim yılı açılışı öncesinde de yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz yaptığı çalışmalarla okullarımızı eğitime hazır hale getirmek için çalışıyor. Tüm öğrencilerimizin en iyi fiziki şartlarda öğrenim görmesi bizim sorumluluğumuz altında bu çerçevede de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. En kısa sürede tüm okullarımızın yüz yüze eğitime başlayarak okul bahçelerinin cıvıl cıvıl öğrenci sesleriyle yankılanması en büyük duamız. Bu vesileyle yeni öğretim yılımızın da tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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