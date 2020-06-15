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Selçuklu Mahallesi’nde bir biri ardına hizmetler

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi Ahmet-Ayşe İnci Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.
Eskişehir Bağları olarak bilinen Selçuklu, Danışment ve Osmanlı Mahallelerinde ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Selçuklu Mahallemizde devam eden çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Yaklaşık 11 gün önce başlayan çalışmalarımızda sona geldik. Ahmet - Ayşe İnci Caddemizde eksiklikler gideriliyor. Altyapısı tamamlanan yolda havai elektrik hatları yer altına alındı yeni elektrik direklerimiz dikildi. Yağmur suyu hattı, içme suyu hattı yenilendi. Telekom yeni hatlar çekti. Yani bu bölgede yoğun bir şekilde çalışma yapıldı. Pazartesiden itibaren asfalt çalışmamız bitecek. Her mahallede bir izimiz, emeğimiz var. Selçuklu, Danışment ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere Eskişehir Bağları bölgemizde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Rabbim güç kuvvet verdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını dilerim” dedi.
“Selçuklu Mahallemiz için bir müjde daha paylaşmak istiyorum” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:
“İnşallah Selçuklu Pazar Yerimizi yeniliyoruz. Orası sadece bir pazar yeri olmayacak, öğrencilerimiz için bir kütüphane ve bayanlar içinde bir spor salonu yapıyoruz. Dolayısıyla mahallelinin bir araya geleceği, güzel etkinliklerin olacağı bir merkez yapacağız.”

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Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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