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Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

İHA İHA
07.05.2024 15:15
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı.

Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, fotokapana takılan görüntülerde 3 kişinin mezarlıkta define aradığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Güroymak ilçesi Kavunlu köyü mezarlığında bulunan Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına dair alınan duyum üzerine, icra edilen operasyonda bölgeye yerleştirilen fotokapana takılan görüntülerde 3 şüpheli şahsın izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalanmışlardır. Şahıslar ile birlikte 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet çekiç ve kova ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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