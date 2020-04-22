Selçuklu mimarisiyle yapılacak TOKİ konutlarının temeli atıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ahlat Belediyesi işbirliği ile Selçuklu mimarisine uygun yapılacak olan konutların ilk etabı için temel atma töreni gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından ihalesi yapılarak inşasına başlanan 159 dairenin temel atma töreni, kurban kesiminin ardından yapılan dualarla yapıldı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindekiler tarafından kesilen kurdelenin ardından ilk harç döküldü. Daha sonra inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Çoban, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Çoban, TOKİ ile birlikte yürüttükleri 400 konutluk bir projeleri olduğunu belirterek, “İlçemizin ihtiyacı olan bu konutlara sağ olsun TOKİ bizleri kırmayarak cevap verdi. Projemizin şu anda ilk etabı olan 159 dairenin temelini elbirliğiyle bugün gerçekleştirmiş olduk. 2+1 ve 3+1 olmak üzere dairelerimiz planlanmıştır. Bunlarda 90 metrekare 2+1’lerimiz, 145 metrekarede 3+1’lerimizin planıdır. Mimari olarak Selçuklu mimarisinde yapılan bir proje çalışmasıdır. Bölgede de öyle zannediyorum ki TOKİ’nin belki de en sağlıklı projelerinden biri olacak. Bu konuda bize destek veren hükümetimize, TOKİ Başkanlığımıza, bu işin hayata geçmesinde büyük emek veren inşaat firması sahibi Mehmet Oruç ve ekibine teşekkür ederim. Çekilişleri yapıldığı için mülkiyet sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Aslında tüm müteahhitlerimize de seslenmek istiyorum. Buradaki inşaat faaliyetlerinde Ahlat’ın kültürel dokusuna uygun bir çalışma yapılması çok daha uygun olur. Bunun için de meclisimizde plan notları ve çalışmalarımızda daha önce böyle bir kaydımız var ancak öyle zannediyorum ki insanımız görsele çok daha çabuk ısınabiliyor. TOKİ ile yaptığımız çalışmamızda bu talebimizi belirtmiştik. Sağ olsunlar bu anlamda taleplerimize cevap verdiler. Niyetimiz buradaki Selçuklu mimarisini bir doku olarak ortaya çıkarıp, diğer müteahhitlerimize de örnek göstermekti. Ahlat’taki taahhüt işleriyle ilgilenen firmalara değil bölgedeki firmalarımıza da örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Hayırlı bir çalışma olduğunu hep beraber müşahede edeceğiz” dedi.

