Selçuklu sosyal belediyecilikte de örnek oluyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle sosyal belediyecilikte örnek olmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Ekipler özellikle pandemi dönemindeki örnek çalışmalarıyla "Selçuklu’da yaşıyorsanız asla yalnız değilsiniz" duygusunu tüm ilçe sakinlerine hissettiriyor. Pandemi döneminde etkin rol alan müdürlük, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kartı yardımı, engelli ve kanser hastası vatandaşların nakli, evde yaşlı bakım hizmeti başta olmak üzere eğitim, glutensiz gıda temini, asker ailesi desteği , taziye çadırı ve umut evi gibi vatandaşlara pek çok hizmet veriyor.

“Sosyal destek faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız"

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz Selçuklu’da pandeminin ortaya çıkmasının ardından salgınla mücadelede etkin bir şekilde çalıştı. Bu dönemde ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi sosyo-ekonomik olarak destekledik. Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri birlikteliği ile oluşturulan sosyal destek kartı sistemiyle 16 bin 515 aileye sosyal destek sağladık. Özellikle pandeminin yoğun yaşandığı Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ekiplerimiz sosyal yardımlarını artırarak hemşerilerimizin yanında oldu. Yıl içerisinde İzmir’de yaşanan üzücü depremin ardından Selçuklu Kızılay Şubesiyle işbirliği yaparak 15 ton gıda yardımını depremzede kardeşlerimize ulaştırarak yanlarında olduk. Yine bu dönemde ekiplerimiz 400 aileye Kızılay ile birlikte 400 TL’lik pandemi yardımı ulaştırdı. Faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin her dönemde yanında olmaya gayret ediyoruz. Bütün çabamız hemşehrilerimizin yüzünü güldürerek daha yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak" dedi.