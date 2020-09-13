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Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.09.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kütahya’da hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme, göz kamaştırıyor.Muharrem Konak isimli vatandaş, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Yenice köyü yakınlarında Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme yaptırdı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor

Kütahya’da hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme, göz kamaştırıyor.
Muharrem Konak isimli vatandaş, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Yenice köyü yakınlarında Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme yaptırdı. Bölgede ikamet eden Recep Öztaş isimli vatandaş, Kütahya’da çeşme kültürünün geçmişten günümüze, bugünden yarına ulaştırılacak şekilde yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Öztaş, "Burası Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında bir bölge. Burada daha önce de çeşme vardı. Ancak, hayırsever Muharrem Akyol tarafından çeşme Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Buradan her gün yüzlerce sürücü mola vererek su içiyor. Çeşmenin görümü herkes tarafından tekdirle karşılanıyor" diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor

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