Selçuklu yadigarı Çeşnigir’deki tarihi sessizlik, havadan görüntülendi

Kırıkkale’de yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nda hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşanan tarihi sessizlik, havadan görüntülendi.

Kırıkkale’de yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nu hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkması nedeniyle yerli ve yabancı turistler ziyaret edemiyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’ndaki sessizlik, drone havadan görüntülendi. Tarihi turizm alanı Çeşnigir, dünyada etkili olan korona virüs nedeniyle tarihinin en sessiz ve boş günlerini yaşıyor. Tekne gezintileri, bisiklet sporlarının yapıldığı ve seyir terasları boş kaldı.

