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Selçuklu yeni bir tesise daha kavuşuyor

KONYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıkaymak Mahallesine kazandırılacak olan Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Selçuklu yeni bir tesise daha kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıkaymak Mahallesine kazandırılacak olan Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yatırım planlaması kapsamında Hacıkaymak Mahallesinde yapımına başlanan Hatice Hatun Eğitim ve Sosyal Tesislerinde çalışmalar sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalleye değer katacak tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, incelemelerde imalat aşamasında gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyet alanı olarak da hizmet vermesi planlanan tesis, 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Tesiste hanım ve emekliler lokalinin yanında eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası yer alacak. Ekim ayında hizmet vermeye başlaması planlanan tesis 2 milyon 175 bin TL’ye mal olacak.

“Tesisimiz Türkiye’ye örnek olacak”
Selçuklu’nun ilçeye kazandırılan yatırımlarla önemli bir cazibe merkez haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yatırım planlamalarımız ve hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde ilçemize herkesin yararlanabileceği farklı tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Hacıkaymak Mahallemize de mimari yapısıyla örnek olacak bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı hızla devam eden tesisimizi kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tamamlandığında hem eğitim hem de sosyal faaliyet alanında hizmet verecek olan tesislerimiz bu uygulamasıyla da Türkiye’ye örnek olacak" dedi.

Selçuklu yeni bir tesise daha kavuşuyor

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