YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu’da altyapı çalışmaları sürüyor

Selçuklu’da altyapı çalışmaları sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 31.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki ayrı sokakta altyapı çalışmalarının ardından yol yenileme çalışmalarını sürdürdü.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki ayrı sokakta altyapı çalışmalarının ardından yol yenileme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler Haziran ayından bu yana 350 bin metrekare soğuk asfalt döktü.
Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Parsana Mahallesi Zilkade Sokak ve Mine Sokak’da asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmalarda vatandaşların hizmetine sunulan iki ayrı sokakta toplamda 2 bin 500 metrekare soğuk asfalt çalışması yapıldı. Selçuklu’ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki farklı mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmalarda sezon başlangıcı olan Haziran ayından bu yana toplamda 350 bin metrekare soğuk asfalt çalışması yaptı. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Konya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:48

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Çağrı Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Özmen Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.