Selçuklu’da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi aralıksız sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla şehrin fiziki görünümüne güzellik katmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç planı doğrultusunda modern fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Asfalt sezonu açılışından bu yana planlanan program içerisindeki yerler hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarını tam kapasite sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sezonu aralıksız çalışarak sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kosova Mahallesi Coşandere Caddesinde 620 metre uzunluğunda 5 bin 900 metrekare sıcak asfalt, 4 bin 750 metrekare parke, 1370 metre bordür, Hocacihan Mahallesi Tekke Caddesi 2. kısımda 21 bin 30 metrekare sıcak asfalt, 500 metrekare parke, 275 metre bordür, Dilşat Sokakta da 2140 metrekare sıcak asfalt, 1400 metrekare parke, 650 metre bordür çalışması yaptı.

“Fiziki belediyecilikte iddialıyız”

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artıyor. İlçe merkezimizde ve civar mahallerimizde sürdürülen çalışmalarda 34 ekibimiz görev yapıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte iddialıyız her çalışmamız Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.