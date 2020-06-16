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Selçuklu’da babalar ve çocukları mektupla buluşuyor

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Babalar Gününe özel “Babama Mektup Yazıyorum” projesiyle çocukların babaları için hissettiği duyguları mektupla anlatma imkanı tanıyor.Selçuklu Belediyesi yaklaşan Babalar Günü için “Babama Mektup Projesi” ile farklı bir etkinliğe imza atıyor.

Selçuklu’da babalar ve çocukları mektupla buluşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Babalar Gününe özel “Babama Mektup Yazıyorum” projesiyle çocukların babaları için hissettiği duyguları mektupla anlatma imkanı tanıyor.
Selçuklu Belediyesi yaklaşan Babalar Günü için “Babama Mektup Projesi” ile farklı bir etkinliğe imza atıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan ancak duygu ve düşüncelerin en saf haliyle anlatıldığı mektup yazma geleneği Babalar Günü özelinde çocukların babalarına seslenebileceği bir vesile olacak.

“Çocuklarımız bu mektuplarla en saf duygularını babalarına ulaştıracaklar”
Ailenin temel yapı taşlarının anne ve baba olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ailelerimiz bizler için en ulvi değerleri taşıyan, gösterdikleri fedakarlık ve sevgileriyle yerine başkalarını koyamayacağımız yegane kıymetlilerimizdir. Dinimizde de babanın evladına yaptığı duanın Peygamber Efendimizin ümmetine yaptığı dua gibi olduğu kabul edilerek, en makbul dualar arasında olması babanın hayatımızdaki önemini özellikle ortaya koymaktadır. Bir babanın en büyük isteği; aile huzuru, evladının sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasıdır. Bir nevi baba için evladının mutluluğu, kendi mutluluğudur. Mektup yazma geleneği; en temiz ve saf duyguların kâğıda döküldüğü, zamanın heyecanla beklenen en özel iletişim araçları arasındadır. Gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek artık çok fazla tercih edilmiyor. Bu yarışma sayesinde belki de hayatınızda ilk defa çocuklarımız babaları için duygularını kaleme alıp, babalar gününde en güzel hediyeyi onlara vermiş olacaklar. Bu etkinlik, mektup yazma geleneğini yaşatmaya devam ederek, sevdiklerimizi mektup yoluyla da sevindirmeye vesile olacaktır. Bu geleneğin bir sonraki nesillere kalması için bütün öğrencilerimizi bu anlamlı etkinliğe katılarak mektup yazmaya davet ediyorum” dedi.
İlkokul ve ortaokul olarak iki kategoride oluşacak yarışmaya 7-14 yaş aralığındaki öğrenciler 19 Haziran saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya katılacak öğrencilerden dereceye giren 42 kişiye yaş gruplarına göre bisiklet, kazanan ilk 42 yarışmacının babası için sürpriz hediyeler, 80 kişiye, Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi “Çini ve Seramik” alanında, Baba- Çocuk etkinliği, daha sonra gelen ilk 100 yarışmacıya, Tropikal Kelebekler Vadisine ücretsiz giriş hediye edilecek.

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