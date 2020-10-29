Selçuklu’da, Çanakkale temalı kan bağışı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi, 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında Çanakkale temalı kan bağışı etkinliği düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte 1071 ünite kan toplanması hedeflendi. 7 gün boyunca sürecek etkinlik ve ‘Geçmişten Günümüze Çanakkale’ isimli sergi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara hediye olarak köstekli saat, Cihadiye Yüzüğü, Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile Hilal-i Ahmer sertifikası verilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay programda yaptığı açıklamada, “Amaç insanları kan bağışına sevk etmek bir cazibe oluşturmak. Bugünlerde korona nedeniyle bağışlarda biraz düşüklük var onun için hastalarımız ciddi problemle yaşıyorlar. Bu vesileyle Selçuklu’da yaşayan herkesi çocuklarıyla beraber hem bu alanı ziyaret etmeye hem de orada yaşananları onlara göstermeye ve kan bağışına davet ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve Kızılay Selçuklu Şubesinin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konutu.

“Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk”

Bütün vatandaşlarını etkinliğe davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyartırmacı ise, vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Kızılay’ın çadırlarıyla birlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan o vefayı birlikteliği her yönüyle hemşehrilerimizin görmesi mümkün burada. Özel bir sergimiz var. Bu sergiyle birlikte buraya gelen hemşehrilerimiz kan bağışlarını rahat bir şekilde yapacaklar ve Kurtuluş Savaşı dönenimin ortamını da bir nebze olsun burada görmüş olacaklar. Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk. İnşallah bu hedefimize burada Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığımız çalışma ile birlikte ulaşmayı arzu ediyoruz. Burada kan bağışlayan vatandaşlarımıza özel hediyelerimiz de olacak. Kan bağışlarını yaptıktan sonra onlara özel hediyelerde vererek günün anısına onlara bugünü özel hediyelerle ebedileştirmiş olma hedefimiz de var. Bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

